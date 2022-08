“No es solo un sueño personal, es el compromiso de enaltecer nuestra fiesta”

Este fin de semana la soberana seguirá alistando las polleras para vamos al reinado de la 44 y varios grupos folclóricos.

"Se vienen muchas sorpresas que marcarán nuestra historia. Tienen que disfrutarse este Carnaval de principio a fin porque quiero quedar en la memoria de los barranquilleros".

Natalia ya tiene la batuta para hacer valer su principal mandato, el cual invita a disfrutar a los carnavaleros hasta que el cuerpo aguante y para ello tiene uno de los mejores talentos que deben exaltar a una Reina del Carnaval: la danza.

Por sus venas corre el baile y el mapalé la ha perseguido desde niña. Ese ritmo afrocolombiano ha compuesto sus mejores recuerdos.

"También amo mucho el flamenco y es una danza que espero bailarle a los barranquilleros, me inspiro, me transporto y me encanta".