Las personas que cumplen en diciembre suelen recibir menos regalos

Navidad es época de regalos para casi todo el mundo. De acuerdo con un estudio cualitativo basado en el método de la encuesta de la compañía ‘Not On The Street’, las personas que cumplen en diciembre reciben menos regalos a lo largo del año que las personas que no.

En promedio, los sagitarios y capricornios, que son los signos zodiacales de quienes cumplen años en diciembre, estarían perdiendo 160 regalos a lo largo de su vida, de acuerdo con la investigación.

Fueron 2.000 los ingleses encuestados en los que se encontró que, los que cumplen en diciembre, reciben dos regalos menos por año.

Es decir, los que cumplen en diciembre reciben 4 obsequios, mientras que los que cumplen en otros meses reciben seis.

La mayoría de los encuestados afirmaron que diciembre es uno de los peores meses para celebrar el cumpleaños, pues muchos reciben el regalo de cumpleaños y el de Navidad en conjunto.

Asimismo, el 55% de los encuestados, admitió que se han sentido decepcionados, por lo menos una vez en la vida, al ver sus regalos, ya que en la mayoría de los casos suelen ser esacasos.

Entre los regalos que suelen recibir están: una caja de chocolates, un regalo de belleza navideño y artículos de tocador con aroma navideño. Además, una cuarta parte confesó que la mayoría de sus amigos y familiares esperan a las rebajas para comprar los regalos de cumpleaños.

Además, el estudio evidenció que los nacidos en este mes suelen recibir regalos envueltos en papel de navidad, lo que al 24% de los encuestados les suele generar enojo y molestias.