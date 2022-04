Actor de ‘La Casa de Papel’ revela que su casa quedó destruida tras incendio

El actor dialogó con el portal de noticias Hola! y habló sobre lo sucedido. “Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de la habitación", explicó Herrán. Además, indicó que las pérdidas han sido únicamente materiales.

Tras el hecho, los seguidores del actor han expresado su apoyo en redes social mientras afronta esta difícil situación, que considera como uno de los “peores días de su vida”.