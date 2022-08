Marithea cree que sólo en Colombia la atacan por ser mujer afrodescendiente

“Yo me enfrenté a esos prejuicios. Me costó que la escena me respetara y no dijeran que me dejaban competir por ser parte de dos minorías en el freestyle. Los aficionados quieren mujeres del canon hegemónico de belleza que es la mujer alta, blanca, de ojos claros y a las que no somos así nos rechazan”, afirmó.

A pesar de ser una de las raperas más talentosas de la nueva generación que apuntan a tomar el reinado de músicos legendarios como el español ‘Skone’ y el mexicano ‘Aczino’, los insultos no cesan.

“Fuera de Colombia las críticas de la comunidad del freestyle de otros países son más enfocadas a mi estilo de rapeo, a juzgarme como una profesional y no por mi género o raza”, apuntó.

Este año, Marithea prefirió enfocarse a circuitos internacionales y no competir en su país. Además, la oriunda de Cali se apoya en un especialista en salud mental desde 2020 para no dejarse vencer por los ataques.