Los memes en el mundo de los NFTs: del ocio a la monetización

Arte digital

Torres describe el momento que están viviendo los artistas digitales como, un nuevo renacimiento, en el que ellos pueden conseguir monetizar su obra, independientemente de si estas circulan ya por internet. “Antes vivía en un ecosistema en el que casi le rogaba a la gente que me comprara cosas. Decía: ‘Oye, puedo dibujarte algo por 20 dólares’”, señala.

No solo la manera de vender arte digital ha cambiado, también ha evolucionado la cultura del meme. “Ahora los memes se pueden usar para mucho más que solo humor. Puedes usarlo como una herramienta de comunicación; por ejemplo, yo me informo de las noticias por memes, no tengo televisión”.

‘Nyan Cat’, una reliquia de los memes

Una década en el mundo de internet es tiempo suficiente para que el gato que Torres creó el 1 de abril de 2011 en un streaming ahora sea considerado como “una aunténtica reliquia” para los coleccionistas.

Mirada de un experto

Samir Estefan, es economista y especialista en transformación digital, considera que los memes que se han lanzado como NFTs, son un mercado que se encuentra en expansión.“Al igual que con otro tipo de imágenes que se han lanzado como NFTs, con los Memes lo que la gente está comprando es el derecho a tener versión original de la pieza”. Aunque novedoso y provechoso para quienes han logrado vender sus diseños dentro del mercado digital, Estefan añade que cualquier persona puede crear y vender sus propios NFTs, sin embargo, se debe crear la visual del activo y darle atribuciones de propiedad. La manera más sencilla es subir sus creaciones a algunas de las plataformas o pasarelas de NFTs y así comercializarlas.