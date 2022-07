“Este es un show muy interactivo y cargado de sorpresas”: Lokillo

Lokillo es uno de los humoristas que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años en la industria del entretenimiento colombiano.

Para definir su carrera es necesario hablar de diferentes ámbitos en los que se ha movido: el humor, la música, la imitación y la improvisación. Pero, como él mismo lo dice, es un ‘Lokifacético’.

Justamente ese es el nombre de la gira que está realizando con un show que combina la comedia, la improvisación, el freestyle y todas esas facetas que ha tenido Yédinson Flórez a lo largo de su vida artística.

El evento se cumplirá el sábado 6 de agosto desde las 8:00 p. m., en el Salón Lluvia de Oro, del Hotel Dann Carlton. Los suscriptores de EL HERALDO tendrán un descuento exclusivo en las cuatro localidades.

En conversación con esta Casa Editorial, Lokillo aseguró: “La vida me ha permitido ir pasando por distintos lugares y plataformas, aprendiendo un montón y poniendo en práctica todo los saberes acumulados”.

Asimismo, esta tercera obra teatral del comediante es un espacio en el que la gente va a estar “súper entretenida durante el tiempo que dura la función, van a estar viendo un montón de cosas y pues no hay chance de aburrirse porque todo va cambiando constantemente, siempre improvisando. Se van a llevar una experiencia diferente a otros shows que hayan visto de mí”.

Paralelamente, en esta oportunidad el freestyler oriundo de Dabeiba, Antioquia, va a estar contando algunos detalles de su vida personal.

“Quise animarme a contar un poco más, mi historia real de vida a través de la comedia, juntando todas las facetas que he tenido a lo largo de estos casi 20 artísticos. Desde que empecé como trovador hasta que tuve la oportunidad de llegar a la radio y convertirme en imitador, luego ir a la televisión y crear personajes, ser actor, freestyler, que es lo más reciente que estoy haciendo”, dijo a esta Casa Editorial, Yédinson Flórez.

Lokillo vuelve a Barranquilla después de varios años. Confiesa que cuando ideó la ruta de esta gira no perdió oportunidad de incluir a La Arenosa entre las ciudades que iba a estar presentándose.

“Tenía muchas ganas de volver a Barranquilla, pues solo me he presentado una vez, fue con mi primer show. La gente de la costa siempre ha estado muy pendiente de mi carrera, me escriben mucho, tengo muchos seguidores de allá. Entonces, estoy feliz de poder volver a Barranquilla y poder compartir con su gente”.

Con esta gira de ‘Lokifacetico’, Yédinson Flórez va a estar recorriendo varias ciudades de Colombia, así como Europa y Estados Unidos.