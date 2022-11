Jessica Cediel confirma que se va un tiempo de ‘La Descarga’

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la presentadora confirmó que va a estar alejada un tiempo de sus actividades laborales, lo que incluye su participación en el programa de Caracol Televisión.

Cediel afirmó que sufrió una infección en sus vías respiratorias y tuvo comprometidos los bronquios. “Me arreglé para ‘darles cara’, hacerles este video y que no me vean como ‘maluca’… Paso a agradecerles, porque he recibido demasiados menajes muy bonitos, de parte de todos ustedes, orando por mi recuperación. Jamás pensé que esta gripa se me fuera a convertir en bronquitis, por más que hice de todo. Al final, me pasó a infección, me encontraron infección en las vías respiratorias, los bronquios muy inflamados…”, contó.

Así mismo, señaló que tuvo que retirarse de todas las actividades laborales que tenía programadas, por lo que en las próximas emisiones podría estar solo Carlos Calero al frente de la conducción de "La Descarga".