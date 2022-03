Ella es Lauren Sánchez, la acompañante de Jeff Bezos en Colombia

Sánchez es periodista, presentadora de televisión y propietaria de su propia empresa, con la cual ha conseguido hacerse millonaria, alcanzando el éxito desde mucho antes de ser pareja de Bezos, a quien habría conocido desde antes que ambos se separaran de sus anteriores relaciones en 2019.

Nació en Albuquerque, Nuevo México, hace 52 años. Desde un origen humilde y siendo disléxica, logró establecer en 2016 su empresa dedicada a la filmación aérea: Black Ops Aviation.

“Es un espacio dominado por hombres”, dijo en una ocasión a Hollywood Reporter . “Pero no hay nada físico en pilotar un helicóptero. Da igual cuánto midas. No hay razón para que no haya más mujeres”, afirmó en ese momento.