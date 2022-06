‘Inconvertibles’: El grito de resistencia contra las terapias de conversión

Una vez terminada la reunión le preguntaron que si aún seguía siendo homosexual, a lo cual, por temor, respondió que no, porque ya había sido liberada.

Varios meses después, Belmont fue nuevamente sometida a un segundo momento de terapia, esta vez a las afueras de Bogotá, en un retiro para jóvenes, organizado por una comunidad católica: “Me hacían exorcismos, lanzándome agua bendita. Ponían cirios por todos lados, me hacían cruces con cenizas y hablaban del demonio que habitaba en mí, del cual debía renunciar para poder acercarme a la iluminación”.

El encuentro duró seis días, y durante este tiempo la obligaron a rezar, amenazándola con no brindarle comida, ni dejarla dormir: “Esta última intervención tuvo algo en particular, y es que como yo no decía que había dejado de ser gay; entonces, no me dejaban dormir o comer, con el fin de doblegar la carne y vencer el pecado”.

En Colombia, las mal llamadas “terapias de conversión” carecen de los certificados de las instituciones psicológicas oficiales que permiten que sean consideradas como tal.

Ante la ley, estas prácticas que buscan forzar la orientación sexual y negar la libertad de escogencia de identidad de género a través de rituales místicos, utilizando la fuerza física y en algunos casos maltratando, no son consecutivas a delito.

“El número de víctimas es alto”

Según el informe de la fundación Thomson Reuters, una de cada cinco personas LGBTIQ+ ha sido sometida a algún tipo de terapia de conversión en Colombia, y entre las personas trans, una de cada tres.

Frente a estas estadísticas surgen muchas preguntas alrededor de lo poco o nada que se sabe del tema.

Desde la organización internacional All Out, en conjunto con la investigación que adelantó la revista ‘Volcánicas’, se lanzó una campaña que recaudó más de 40.000 firmas exigiendo la prohibición de estas prácticas en el país.

Por ello, el 10 de mayo el partido centro Alianza Verde, en cabeza del Representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca proteger a las personas LGBTIQ+, de ser sometidos en estas “terapias de conversión”.

“En Colombia estas terapias estaban soterradas, pero descubrimos que es supremamente alto el número de víctimas que encontramos y estas torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos no pueden seguir dándose, no pueden seguir vulnerando el libre desarrollo de los colombianos”, afirmó a EL HERALDO Mauricio Toro.

‘Inconvertibles’ es el nombre que lleva el proyecto de ley que busca incidir en tres grandes ejes. El primero es prohibir este tipo de prácticas en Colombia, ya que no poseen ningún tipo de validación científica; segundo, regular los fondos del Estado que se destinan a las organizaciones que realizan este tipo de terapias y tercero, promover una ruta de atención a personas LGBTIQ+ y sus familiares para que reciban acompañamiento psicológico adecuado en su proceso de aceptación de la diversidad.