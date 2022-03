El regreso de Maribel Abello para el centenario de la poetisa Meira Delmar

Maribel Abello Banfi, célebre por participar en reconocidas series como: Don Chinche, En Cuerpo ajeno o La costeña y el cachaco, desde 2010 se radicó en Estados Unidos, donde trabajó como profesora de Español y esporádicamente hacía teatro. Tras regresar a su terruño en 2020, decidió dar cumplimiento a una promesa que hizo en 2009 mientras veía como el cuerpo de Meira era sepultado.

“La despedí con el deber de publicar un libro (Hasta ahora te creo) en el que hablara de ella, sin importar cuánto tiempo me tardaría. Ella fue mi tutora siempre me contó su experiencia como poetisa barranquillera, pero inmersa en esa gran cultura libanesa, incluso me guió para escribir el texto y le prometí que algún día lo publicaría y le estoy cumpliendo con honores porque hasta una obra teatral hemos derivado del libro”.

Agrega que siempre la buscó para que le permitiera un camino de lectura, y recuerda que a los 14 años necesitaba leer al escritor ruso Fiodor Dostoyevski, y a su mamá se le ocurrió que la única que podía tener esos libros era su vecina, la lírica. “Me fui a buscarla y efectivamente me prestó el libro, nunca se lo devolví (risas)”.

Para la también comunicadora social es un gran orgullo como artista poder transformar una historia que le contó de viva voz Meira sobre sí misma y convertirlo un monólogo a dos voces en el que su espíritu se ve reflejado.

“Ella desde el cielo está feliz porque estamos expresando las cosas que no decía por ser tan decente, ella manejó sus discursos feministas y tenía su forma de quejarse, pero era muy diplomática, en cambio nosotros tenemos un poco más de veneno”.

Caracterizada como Meira, con un maquillaje que proyecta unas ojeras, parpados morados y labios rojos, recuerda su ternura, voz dulce y esa feminidad que mostró en sus obras. “Ahora la estamos reviviendo con esta propuesta”, sentencia.