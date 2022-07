Eva Muñoz: de asesora bancaria a estrella de la literatura erótica

Sin embargo, no es el morbo lo que hace tan apasionante la lectura de sus libros. Sino los giros inesperados, la exactitud del ‘Evauniverso’ y su ejército ultrasecreto, así como la existencia de personajes que están muy lejos de ser políticamente correctos.

Rachel James, la protagonista, no es una chica tímida esperando a ser rescatada, y Christopher Morgan no es un caballero amable y de buenos sentimientos. Al contrario, es soberbio, cruel y con una forma de querer muy lejos de las novelas rosa.

Sobre el desarrollo de estos personajes, Eva explica que “el amor no siempre viene en una buena forma, por eso quise mostrar que no siempre todos los amores hacen bien y que hay personas que a pesar de sus sentimientos no siempre van a anteponer lo bueno”.

Finalmente, Eva se alista para lanzar la parte final de la trilogía, que llevará por nombre Lujuria, y que promete ser aún más emocionante que las antesalas uno y dos.