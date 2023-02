Estas son las 20 carrozas que recorrerán la Batalla de Flores

Rubiel Badillo, artesano galapero, es uno de los encargados en darle vida junto a su equipo de trabajo la carroza en la que irá los reyes infantiles llamada Carruaje y Realeza y otra carroza en la que estará el rey Momo titulada Rey Cambambero.

“Asumí estos dos retos con la misma disciplina, responsabilidad y estética con la que he trabajado y le he dado el amor al arte. Con mi trabajo he contribuido a nuestra cultura. Eso hace parte de mi esencia”, sostuvo.

Leer también: Galapa vibró con la Gran Parada Departamental del Folclor

Badillo se refirió a los enormes retos que ha tenido que superar durante estas semanas con cada una de las carrozas.

“El reto de la carroza en la que irán los reyes infantiles es lograr la estética clave que tenías los carruajes de antes. Esta carroza es evocar ese momento histórico de las primeras batallas de flores”.

Por su parte, Nicolás Llanes Carribo, miembro del grupo artístico del artesano Álvaro De la Hoz, cuenta su experiencia durante este tiempo en la realización de los proyectos que tienen a cargo.

Leer también: Arranca la Batalla de Flores en Santo Tomás cargada de tradición y folclor

“Durante estas semanas hemos venido trabajando con dos proyectos, tenemos dos carrozas a cargo y ya estamos en la etapa final. Ha sido un proceso exigente, pero todos les hemos puesto el corazón a la realización de estas y estamos muy orgullosos de cómo va el proceso”.