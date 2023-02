Una Fuerza Negra brilló por primera vez en Guacherna

Y es que el grupo neutraliza sus problemáticas sociales a través del baile. Su director vela por rescatar a niños y jóvenes para formarlos como agentes de cambio.

Así lo ha vivido María José Caceres, actual virreina Popular 2023, quien integra la danza desde sus inicios y que además de desfilar con las reinas populares, decidió cambiar de vestuario para unirse a quienes se han convertido en su familia.

“Fue espectacular esa participación. Esta es una ventana que deberían abrirle a más grupos porque le inyectamos todo el amor”.

A sus 28 años, Luz Mery Herrera es otra de las danzantes que se ha dejado contagiar de la fuerza de su agrupación. En ella están las raíces de San Basilio de Palenque, pese a haber nacido en La Arenosa.

“Es demasiado hermoso bailar en la Guacherna. Esa noticia fue magnífica, casi me infarto cuando me enteré. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido como bailarina”.