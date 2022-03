Carnavaleros, listos para cumplir la cita a sus reyes

El sonido del folclor no es el único que predomina, "¡vendo boleta, compro boleta, palco!", son las frases que más se acentúan en el etorno.

Vendedores de sombreros, bebidas e indumentaria también se hacen presente.

El repertorio de artistas que pisarán la tarima fue uno de las razones que motivó a Edgardo Montero para integrarse en esta noche. El hombre invitó a vivir la fiesta en paz, haciendo énfasis en que lo único que "Ojalá la gente sepa exteriorizar lo que es realmente festejar y no hayan situaciones que se puedan alterar estos momentos", manifestó.

Estar lejos la tierra a veces significa querer estar cerca de ella. Por ello, Maribel Anaya no quiso dejar pasar esta oportunidad luego de 20 años sin saber lo que era vivir el Carnaval de Barranquilla.

"Quise arrancar la fiesta con esta coronación y no me perderé ningún día para disfrutar, esa debe ser la razón del carnaval", dijo.