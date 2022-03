¿Por qué cancelaron concierto de Marbelle en Pasto?

El nombre de Marbelle, la reconocida cantante de rancheras y baladas, ha estado en tendencia en redes sociales en días recientes.

La artista está en el "ojo del huracán", por sus comentarios racistas hacia Francia Márquez en donde la llamó "King Kong" y la comparó con Godzilla, motivo por el cual fue demandada formalmente por el senador Roy Barreras.

La crítica no paró allí. Pues, la artista respondió nuevamente de manera polémica un mensaje que Francia le había enviado en medio de un debate electoral. “El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”, dijo la coequipera de Gustavo Petro.

A lo que Marbelle respondió: “Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde ! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente!”