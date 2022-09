Britney Spears confesó cercanía con el príncipe William

El presentador le preguntó que si eso significaba que el príncipe la había dejado plantada y ella respondió afirmativamente.

El biógrafo de la realeza Christopher Andersen detalló en su libro ‘Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ que los entonces jóvenes alcanzaron a hablar por teléfono.

“Es posible que tuvieran conversaciones telefónicas, pero no recuerdo que hayan estado juntos durante ese periodo”, dijo.

Sin embargo, la cantante y el príncipe no llegaron a conocerse y el posible romance no se concretó.