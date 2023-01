‘Argentina, 1985’ es nominada al Óscar a mejor película internacional

Su gran rival será ‘All Quiet on the Western Front’, del alemán Edward Berger, gran sorpresa en estas nominaciones tras colarse en los apartados de mejor diseño de sonido, mejor banda sonora original y mejor guion adaptado, entre otros, para esta misma edición de los Óscar.

Una película basada en el libro homónimo escrito por Erich Maria Remarque en 1928 y en el que se hace un retrato de las atrocidades de las que un grupo de jóvenes es testigo tras alistarse de forma voluntaria para combatir en la Primera Guerra Mundial.

‘All Quiet on the Western Front’ también recibió 14 nominaciones en los BAFTA británicos, superando a cintas tan populares como ‘The Banshees of Inisherin’ y ‘Everything Everywhere All at Once’.