Amaia Montero se apoya en el nuevo tema de Miley Cyrus para su recuperación

El fragmento de la canción que escogió para su publicación fue: “Yo me puedo comprar flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entenderías. Me puedo sacar a bailar y sostener mi propia mano. Puedo quererme mejor”.

Para los fanáticos de Amaia Montero, esto podría ser una señal de que la cantante ha evolucionado satisfactoriamente en su proceso médico y que se siente mucho mejor en los últimos días.

Además, destacan que el tema musical de Miley Cyrus habla sobre amor propio y empoderamiento femenino.