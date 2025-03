El reconocido chef Jorge Rausch se ha ganado el cariño de millones de colombianos por su participación como jurado en el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity Colombia’, de ‘RCN’.

El bogotano es considerado el jurado más exigente, por lo que la mayoría de los participantes le teme a las evaluaciones de Rausch. Se caracteriza por decir de manera directa y sin adornos cuáles son los errores de cada preparación, algo que ha llegado a molestar a algunos concursantes.

Canal RCN Jurados de MasterChef Celebrity 2024.

Sin embargo, Jorge Rausch, así como los demás jurados, ha dejado claro que su único objetivo es sacar lo mejor de cada participante, por eso les exige cada vez más. Lo cierto es que la evolución de algunas celebridades es bastante notoria a medida que la competencia avanza.

Sobre todo, la figura de Rausch impone respeto y admiración entre los participantes, quienes aprecian cada consejo que él les regala para que presenten su plato en las mejores condiciones posibles.

En sus cuentas de redes sociales publican fotografías y videos con el chef agradeciéndole por cada enseñanza durante el reality y destacando su carismática personalidad detrás de cámaras.

Su aparición en televisión nacional durante los últimos años ha hecho que su vida personal también sea de interés general. Por ejemplo, sus seguidores le preguntan con cierta frecuencia a través de Instagram sobre su situación sentimental y hasta por su orientación sexual.

Instagram @jorge.rausch

En una reciente entrevista concedida al pódcast ‘El Rincón de los Errores’, Jorge Rausch se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal que solo personas cercanas conocían, entre esos la adicción al alcohol.

Contó que por culpa del alcohol se vieron afectadas sus relaciones más importantes: con su exesposa y sus hijas. Y aunque no ha sido fácil el proceso, ya lleva un tiempo considerable sin ingerir este tipo de bebidas.

“Tuve problemas con el trago y no ha sido fácil, soy otra persona desde que lo solté. En mi cordura, es el demonio contra el ángel. A uno se le sale el demonio, era un desastre. Era como una anestesia y uno va haciéndole todo el día. Fue muy duro dejarlo, fue un día a la vez y uno no se puede confiar, pero hoy en día no se me antoja, ni se me pasa por la cabeza en lo más mínimo”, dijo.

Canal RCN Participantes y jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Aseguró que una de las estrategias que le funcionó para alejarse del alcohol fue nunca tener tiempo libre.

“La mejor forma es mantenerse ocupado en otras cosas, a uno así no le queda tiempo para hacerse ideas con otras cosas”, indicó.