Ingrid Karina, la exmodelo de Stock Models que se volvió viral en redes sociales hace un mes por una entrevista en la que hablaba de su vida como persona en condición de calle en Medellín, ha decidido darse una nueva oportunidad alejada de las drogas y la calle.

La historia de Ingrid Karina conmovió a los internautas luego de que una creadora de contenido llamada Andrea Moreno la grabara en una de las reconocidas calles de la capital de Antioquia y le hiciera preguntas sobre su vida personal.

Para sorpresa de muchos, la mujer reveló que hace algunos años había sido modelo de la agencia Stock Models, que hablaba siete idiomas y tenía dos hijos.

Visiblemente conmovida por las preguntas que le formulaba Andrea Moreno, Ingrid Karina confesó que terminó en las calles de Medellín en medio de un dolor emocional muy profundo.

“Como todas las personas aquí en el bronx tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi vida a mis hijos. Duré 20 años casada, y en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado nada Medellín, soy de Ocaña, Norte de Santander”, comentó.

Contó que uno de los episodios más difíciles de su vida fue sin duda el fallecimiento de su hija cuando la pequeña tenía siete años. “Perdí a mi hija (...) murió de una enfermedad”, señaló.

@andreiitha_moreno9 Increíble la historia de esta princesa fue Modelo de Stock Model 😱😱 ♬ sonido original - Andreiitha Moreno ♥️

Durante la conversación, la exmodelo manifestó que ella quería salir de esa situación, pero no contaba con alguien que le tendiera la mano porque sus hijos estaban fuera del país.

Así fue como, con la ayuda de Andrea Moreno, Ingrid Karina fue internada en un centro de rehabilitación. Esta semana sorprendió con su aparición en el programa matutino ‘Día a Día’, de ‘Caracol Televisión’.

Tanto los presentadores del programa como los televidentes celebraron el cambio físico que ha tenido Indrig Karina, que a su vez refleja mejoras en su salud física y mental.

“Este fue mi regalo de 42 años, quiero que lo sepan, el día que me trajeron aquí cumplí años. No quiero volver a la oscuridad. Les puedo decir que la puerta permanece abierta y que aquí entran carros, no tengo el primer intento de fuga. Siempre estoy arreglada, perfumada y me van a ver mejor”, dijo a Sandra Posada, corresponsal de ‘Día a Día’ en Medellín.

Asimismo, aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a sus hijos y demás miembros cercanos de su familia.

“Quiero mandarles un mensajito a mis hijos, que no se preocupen, que todo está bien, que la mamá ya está mejor. Ha sido muy duro, son noches sin poder dormir, comer, a veces me salgo de casillas, me encerraron en el cuarto de la reflexión, estaba encerrada, peleé con todos, pero estoy bien.

Pronto nos vemos, tengan paciencia. Y a los miembros de la familia, que no sé quién, que estén tranquilos, que estoy bien”, sostuvo la exmodelo.