Por estos días el nombre de Ingrid Karina, la exmodelo de Stock Models, suena bastante y todo por cuenta de su increíble historia: pasó de las pasarelas a consumir bazuco y ser habitante en condición de calle.

Aunque se ve lúcida su aspecto es totalmente distinto con el que posaba algunos años para los lentes de los fotógrafos. Se le nota bastante descuidada, su piel quemada por el sol, delgada, casi sin cabello.

Su historia se hizo viral gracias a un video compartido por una internauta identificada en TikTok como andreiitha_moreno9. En el clip de siete minutos Ingrid Karina comparte parte de su historia, afirmó que domina siete idiomas y tiene conocimientos en economía.

Pero lo más impactante, según su relato, es su paso por el modelaje del que indicó que inició a los 15 años y continuó hasta poco después de cumplir los 20. Hizo parte de la conocida academia Stock Models.

En conversación con Andrea, Ingrid explicó que su llegada a las calles de Medellín fue consecuencia de un dolor emocional profundo. “Como todas las personas aquí en el Bronx tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi vida a mis hijos. Duré 20 años casada, y en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado nada Medellín, soy de Ocaña, Norte de Santander”, comentó.

Vean por el hijo de este video, ahí encontrarán la historia de esta mujer, atrapada en el bazuco, ella modelo de stock models, habla 7 idiomas y se llama Karina, 20 años casada, pero fue violentada y abusada.

Ahora salió uno de sus hijos a hablar sobre la situación de su mamá al tiempo en que develó algunas imágenes de la mujer antes de caer en las drogas y convertirse en una habitante en condición de calle.

TikTok ingridkarinamodelo

Lo hizo a través de TikTok en una nueva cuenta dedicada a su madre que, según explicó, se la cederá al igual que un celular “para que cuando mi mamá se recupere tenga de qué vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no hay nada qué hacer ni nadie que les de trabajo”.

“Ella podría dedicarse a las redes, después de todo es algo que siempre le ha gustado”, dijo el joven en el último video cargado en la cuenta en el que también señaló que no había podido encontrarla pero lo más seguro era que ese día daría con su paradero.

TikTok ingridkarinamodelo

Y agregó: “Recuperarse de una adicción es un camino largo y muy difícil que espero mi mamá pueda lograr con nuestra ayuda. Por último, quiero agradecerles a todos por su apoyo y su interés por la difícil situación por la que está atravesando mi mamá”.

Por ahora la cuenta con solo fotos y dos videos de su hijo ya cuenta con más de 40 mil seguidores, algunos clips ya superan el millón de reproducciones y acumula más de 113 me gusta.