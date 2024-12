La industria del entretenimiento colombiana sigue de duelo tras el fallecimiento este domingo de la actriz Sandra Reyes.

Esta mujer de 49 años, que participó en más de 30 producciones televisivas y cinematográficas, perdió la vida a consecuencia de un cáncer de seno, enfermedad que solo su círculo cercano conocía.

Debido a su fuerte conexión con la naturaleza y al estilo hippie que había adoptado en los últimos años, la bogotana decidió no combatir esta enfermedad, luego de que le entregaran el diagnóstico. Esta revelación la hizo su compañero de set Miguel Varoni, con quien tuvo la oportunidad de protagonizar Pedro El Escamoso.

El actor que le dio vida a Pedro Coral, reveló que Reyes descubrió su enfermedad poco después de finalizar las grabaciones de la secuela de la telenovela, Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, en octubre de 2023. Mencionó que ella había empezado a experimentar algunos dolores, “no sabía lo que estaba pasando” y que se enteró tan solo un mes después de concluir el rodaje.

Curiosamente, en la secuela de la telenovela, el personaje de la doctora Paula Dávila también enfrenta un diagnóstico de cáncer, lo que llevó a una escena conmovedora de despedida. Sobre este hecho Varoni aclaró que “esta coincidencia fue fortuita, ya que las escenas se grabaron antes de que Sandra conociera su situación médica”.

Entre algunos datos curiosos que se conocieron, se destaca que dejó un hijo, Gerónimo Parada Reyes. Además que estudió Comunicación Social, carrera que solo cursó poco tiempo porque encontró en la actuación su verdadera pasión.

Toda una camaleona

El actor cartagenero Fernando ‘el Flaco’ Solórzano, quien interpretó a René en Pedro El Escamoso, le dijo a EL HERALDO que durante tres años tuvo la oportunidad de compartir el mismo set. “Nos hicimos muy amigos, tanto que luego hicimos teatro, teníamos una obra que montamos con el grupo de El Escamoso, llamada Un ladrón vale más que mil palabras. Ella era muy reflexiva, trataba de obtener respuestas a preguntas tan complejas”.

Cortesía Caracol televisión Sandra Reyes Robledo murió a los 49 años este domingo debido a un cáncer de mama.

Solórzano destaca su adaptabilidad a los libretos ya que bien la podían ver como la doctora Paula Dávila siendo muy amable, pero también con un carácter fuerte en El Cartel de los sapos, donde interpretó a Amparo Cadena.

“La verdad es que siempre brilló en pantalla, tenía mucha fuerza en sus papeles, recuerdo en El cartel de los sapos hacía de mi hermana y hubo una escena en la que me iba a entregar a las autoridades y pese al duro momento ella no se quebró”, dijo el intérprete costeño que en esa producción dio vida al narcotraficante Óscar Cadena.

El principal legado que deja Sandra Reyes según El Flaco es su persistencia y disciplina.

“Ella, digamos que no tuvo mucho respaldo al principio, y le tocó insistir y estudiar hasta que comenzó a pulirse, ella fue forjando su talento”.

“Se le tiene señor director”

El director Herney Luna, quien ha liderado producciones exitosas como Sin senos no hay paraíso o El Joe, la leyenda, le contó a esta casa editorial que tuvo la oportunidad de dirigirla en sus inicios, en 1996 cuando Sandra se sumó al elenco de la miniserie humorística Leche.

“A mí me tocó hacer el casting y la misión era conseguir jóvenes talentosos para hacer algunos personajes de reparto, así que me fui a las escuelas de teatro, y en la Academia Charlot me topé con Sandra, estaba cursando su último semestre. Me gustó el perfil que tenía, le hice la audición y pues ella se ganó el casting por encima de todas las protagonistas de ese momento. Con Víctor Mallarino vimos el resultado de su audición y él se impresionó tanto que vaticinó que estábamos frente a una próxima estrella”.

Luego la volvería a dirigir en 2006, en la serie del Canal RCN Así es la vida, en la que Reyes sería la protagonista. “Trabajar con ella era como estar montado en un Rolls-Royce, lo tenía todo. Su frase favorita era ‘se le tiene señor director’. Luego ya era casi que imposible tenerla en los proyectos porque era muy solicitada”.

Transmitía sensibilidad

Otro que se refirió a la partida de Reyes fue el actor Robinson Díaz, quien en producciones como La mujer del presidente o Rigo, la tuvo en el set haciendo de su pareja. “Estuvimos juntos en La mujer del presidente, ahí empezamos prácticamente nuestras carreras. Nos encontramos e hicimos una mancuerna maravillosa ella y yo, éramos la pareja de esa historia y nos entendimos muy bien”, le dijo a La W Radio.

Destacó, además, que siempre le imprimió profesionalismo a cada una de sus actuaciones, pues “era una mujer de gran capacidad interpretativa”.

Agregó también que era una mujer que gozaba de una sensibilidad que incluso, la llevaban a conmoverse fácilmente para lograr darle el toque a las escenas que protagonizaba en las que debía sacar sus emociones a flor de piel. “Cuando lloraba lo hacía con toda, con mucha fuerza y eso conmovía mucho. Era muy buena conversadora, cariñosa. Me entendí perfectamente con ella”, señaló.