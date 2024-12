El actor Miguel Varoni fue una de las primeras celebridades en reaccionar a la noticia del fallecimiento de la actriz bogotana Sandra Reyes, con quien compartió protagónico en la exitosa novela ‘Pedro, el escamoso’.

“Hasta siempre mi Doctora Paula … sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón…”, escribió Miguel Varoni en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que posa con Sandra.

Hacia la 1:30 p. m. de este domingo se confirmó la lamentable partida de la actriz bogotana Sandra Reyes, de 49 años, también conocida por interpretar a la madre de Rigoberto Urán, en la bioserie del ciclista paisa, padecía cáncer de seno.

La dolorosa noticia fue confirmada por su primo Nicolás Reyes, quien resaltó el legado artístico y humano que deja en la industria del entretenimiento.

El ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, también lamentó la noticia a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“El Ministerio de Cultura lamenta la prematura muerte de la actriz Sandra Reyes: su lugar en la televisión juvenil de los años 90, así como su carrera en las telenovelas y dramatizados, la hicieron una de las grandes actrices colombianas. Todo nuestro reconocimiento y abrazo a sus familiares”, dijo Correa.

@mincultura lamenta la prematura muerte de la actriz Sandra Reyes: su lugar en la televisión juvenil de los años 90, así como su carrera en las telenovelas y dramatizados, la hicieron una de las grandes actrices colombianas. Todo nuestro reconocimiento y abrazo a sus familiares. pic.twitter.com/EXegy2HHJt — Juan David Correa (@jdcorreau) December 1, 2024

La actriz Alina Lozano se mostró bastante afectada en sus ‘historias’ de Instagram, pues se grabó llorando mientras contaba cómo fue su último encuentro con Sandra Reyes.

“Se fue una de las grandes mujeres, amigos, como artista, como persona (…) Yo sé que te estás disfrutando este viaje como te disfrutaste la vida. Nos vimos hace siete meses y resultó ser tu despedida. Fue algo casual y terminamos disfrutando mucho esa tarde (…) te quiero Sandrita”, expresó.

La también actriz Andrea Guzmán publicó en su cuenta de Instagram dos fotografías con Reyes y le dedicó un sentido mensaje: “Amiga mía. Descansa. Siempre te recordaré”.