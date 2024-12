Simple coincidencia del destino, esa es la pregunta que muchos se están haciendo ahora tras conocerse la lamaentable noticia de la muerte de la actriz Sandra Reyes a causa del cáncer de mama. Y es que en la serie Pedro El Escamoso 2, que estrenó este año el Canal Caracol en asocio con Disney, la bogotana fue convocada para hacer parte del elenco y darle vida nuevamente al personaje que le dio reconocimiento a nivel internacional: la Doctora Paula Dávila.

Hubo mucha expectativa en torno al regreso de la producción y muchos esperaban verla feliz en su regreso a la pantalla, sin embargo no fue así, Dávila les da a conocer a todos sus familiares y amigos que padece cáncer y que planeará un viaje para morir en paz, porque sus días ya estaban contados. Esto en redes sociales fue muy comentado, debido a que iba a dejar un enorme vacío, especialmente en Pedro Coral, su eterno enamorado.

En el penúltimo capítulo de la serie, la doctora Paula muere a causa de un cáncer. El personaje batalló contra la enfermedad varios años, pero le volvió a aparecer y ella decidió no hacerse más tratamientos.

Sin embargo, el escamoso y Paula tienen un reencuentro después de varios años, en el que retoman el vínculo amistoso que tuvieron antes de enamorarse.

“Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón…”, fue el mensaje con el que el actor Miguel Varoni a través de sus redes sociales despidió a quien fuese su compañera de set.

Por todo esto es que muchos se cuestionan si se trató de una mera coincidencia o sí la propia actriz habría pedido a los libretistas que le permitieran despedirse tal cual como estaba llevando su vida real.