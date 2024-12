La polémica está candente, ha ocurrido algo sin precedentes en la historia de la Red Bull Batalla, evento de talla mundial que congrega a los mejores raperos de habla hispana.

Han sido decretados dos campeones. Sí así como lo lee, dos campeones, algo jamás antes visto en este certamen que rinde honores a la cultura callejera. Chuty y Gazir son los campeones de la Red Bull Batalla 2024. Los dos MC’s obtienen el título mundial.

Este singular hecho tiene su origen en un error humano que se registró en el momento en el que uno de los jueces anunció su voto tras la batalla final.

Luego de la batalla por el título entre Chuty y Gazir, el argentino Dozer, uno de los jurados de la competencia, votó por una réplica, sin embargo, ese voto no fue tenido en cuenta y Bekaesh, uno de los host del evento, levantó la mano de Chuty y lo proclamó campeón.

En su cuenta de X, Bekaesh explicó: “A mí me comunican al oído que gana Chuty antes de la cuenta regresiva. Esto se hace así siempre. Yo levanto la mano de quien me dicen, no hay más”, dijo el host español.

El problema obedece a una secuencia de errores. A los host del evento (Bekaesh y Marina Vinyals) les comunicaron internamente que Chuty era el ganador, pero les informaron mal porque no tuvieron en cuenta el voto de Dozer, quien votó réplica, lo que obligaba a un nuevo round para elegir al campeón. Esto se ve evidenciado en varios videos que circulan en redes sociales y que muestran la secuencia de lo sucedido.

“Yo voté réplica, se me acercó la host y le dije ‘réplica’. Yo crucé los brazos y cuando vi que no tomaron en cuenta mi voto, agarré el cartel de Chuty. Estoy preocupado, quiero volver a casa a estar con mi familia”, dijo Dozer en un audio que le envió al MC argentino Papo, quien junto a Dtoke destaparon la caja de pandora en el desarrollo del en vivo en el que estaban reaccionando a la final internacional de Red Bull Batalla.

El sábado, en el momento más crudo de la polémica que se avivó en redes sociales, Clau Nuñez, la pareja de Dozer señaló en X que su esposo había votado réplica. Para entonces, no había lugar a dudas, a Chuty le habían dado el título de una competencia que el jurado había determinado que era réplica.

Según el MC argentino Dtoke, quien ha sido jurado y competidor de este mismo evento, desde Madrid, España, le informaron que “Chuty no quiere el trofeo de campeón”. En parte, esa postura del ibérico explica la decisión histórica y salomónica que tomó Red Bull Batalla al coronar a dos campeones por primera vez en su historia.