Debido a su fuerte conexión con la naturaleza y al estilo hippie que había adoptado en los últimos años, la actriz Sandra Reyes decidió no combatir el cáncer de seno, luego de que le entregaran el diagnóstico. Esta revelación la hizo su compañero de set Miguel Varoni, con quien tuvo la oportunidad de protagonizar la producción televisiva Pedro El Escamoso.

En entrevista concedida a Noticias Caracol, Varoni, quien le dio vida a Pedro Coral, reveló que Reyes descubrió su enfermedad poco después de finalizar las grabaciones de la secuela de la telenovela, Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, en octubre de 2023. Mencionó que ella había empezado a experimentar algunos dolores, “no sabía lo que estaba pasando” y que se enteró un mes después.

La actriz optó por no someterse a quimioterapia, aparentemente debido a su filosofía de vida, que estaba profundamente conectada con la naturaleza y la cultura hippie. “Ella vivió siempre a su manera (...). Nada más lejano a la doctora Paula que Sandra Reyes, y nunca, en tres años, me dijo: ‘Es que no estoy de acuerdo con la doctora Paula (...). Nunca juzgo’”, dijo el actor al medio citado.

El actor también rememoró el reencuentro con Reyes durante la grabación de la secuela, describiéndolo como un momento especial y emotivo. “Todo el mundo estaba esperando que nos volviéramos a ver, fue muy lindo verla, el abrazo (...). Fue muy especial volverla a ver, volver a trabajar con ella”, expresó Varoni, que destacó la importancia de su amistad y el impacto que Reyes dejó en quienes la conocieron.

Curiosamente, en la secuela de la telenovela, el personaje de la doctora Paula también enfrenta un diagnóstico de cáncer, lo que llevó a una escena conmovedora de despedida.

Varoni aclaró que esta coincidencia fue fortuita, ya que las escenas se grabaron antes de que Reyes conociera su situación médica. “Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver, no pierdo nada en creer eso, y si llega a ser cierto, yo voy a volver y lo voy a buscar”, menciona el personaje de Reyes en la novela.