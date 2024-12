La cantante barranquillera Shakira se está preparando para sus próximas actuaciones en tarima para la gira mundial, ‘Las mujeres ya no lloran’. La intérprete de ‘Acróstico’, ‘Monotonía’, ‘Puntería’, ‘Te Felicito’ y ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′, se presentará nuevamente en su país y moverá sus caderas en Barranquilla, Bogotá y Medellín.

El inicio del esperado tour será el 11 de febrero de 2025, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro; así la colombiana llegará también a Perú, Argentina, México, Canadá y Estados Unidos. Su última presentación en la gira será el 30 de junio en el Oracle Park de San Francisco, California.

Recientemente, la artista compartió imágenes en sus redes sociales, en las que se deja ver adelantado los ensayos de sus rutinas de baile, con las que deslumbrará a sus miles de fanáticos.

En la grabación se ve a la barranquillera vestida totalmente de negro y con su particular melena rubia, juntos a sus bailarines, quienes le siguen el paso en cada una de sus indicaciones.

“Estaría genial que se viera alegre y llamativo”, indica la cantante a su grupo de trabajo.

En las imágenes también se escuchan risas y se puede apreciar la camaradería de todo el equipo que estará en el escenario para sorprender a los seguidores de la colombiana.

El video fue compartido a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 90 millones de seguidores, quienes no dudaron en mandarle los mejores cumplidos.

“Muero por verte ya”; “Qué genia”; “Unas cantan pero no bailan, otras cantan y bailan pero no componen, pero Shakira es completa!! Siempre ha marcado la diferencia !!!!”; “Ella es cantante, empresaria, coreógrafa, filántropa, hay algo que no sea y que no haga bien? Mujer llena de gracias”; “Ella es la reina de reinas”, fueron algunos de los comentarios.

Álbum de récords

Las canciones Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap, TQG con Karol G, Monotonía con Ozuna, Te Felicito con Rauw Alejandro, Copa Vacía con Manuel Turizo y más, ya tienen un total combinado de 3.7 mil millones de reproducciones en Spotify.

Luego llegó el lanzamiento de ‘Soltera’, el 10 de octubre hizo público su video oficial, en el que aparecen personalidades como Winnie Harlow, Anitta, Danna Paola y Lele Pons.

El 15 de octubre, el videoclip alcanzó el récord del debut más visto de un video latino en solitario en 2024, acumulando la cifra de 4.5 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas y actualmente casi roza las 90 millones de reproducciones.

Gracias a ello, logró un Single de Oro por parte de Sony Music. Estas propuestas novedosas le han bastado a la barranquillera para haberse convertido en la ‘Artista Latin Pop del Año’ en los Latin Billboard 2024 que se celebraron el pasado 20 de octubre.