Una de las escenas más tristes de la segunda temporada de la producción ‘Pedro El Escamoso 2’ que estrenó Caracol Televisión y Disney este año, fue sin duda esa en la que la doctora Paula Dávila, papel interpretado por la recién fallecida actriz Sandra Reyes le comunica a Pedro Coral (Miguel Varroni) que está próxima a morir y todo a causa de un cáncer.

En la vida real esta escena cobró vida y Reyes moriría este domingo a causa de un cáncer de seno con el que batalló en silencio durante varios años.

“Es algo que tarde o temprano nos va a pasar a todos. Yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento, y quiero vivir mis últimos días o meses de una forma normal”, confesó la protagonista en medio de la escena a El Escamoso más querido por los colombianos.

En otro momento ella complementa su confesión. “La verdad, no estoy tan tranquila. Es triste porque yo amo la vida, pero he aprendido que no vale la pena desgastarse sufriendo por algo que no se puede cambiar”.

En otra escena, Pedro se da cuenta de la muerte de ella, una noticia que le causa mucho impacto y que lo hace romper en llanto. Luego, hacen la respectiva despedida a la doctora Paula, donde el protagonista le dedica unas palabras de adiós.

“Cuando yo me encontré con la doctora Paula después de muchos años de no verla, ella me habló de esa espantosa enfermedad, pues que me la consumió toda. Ella una vez me pidió que la recordáramos con la misma felicidad, a pesar del dolor. Yo siento que la estamos recordando así, con felicidad”, dijo Pedro Coral ante los asistentes a su funeral.

Fueron todas estas escenas las que dejaron en el aire varias incógnitas entre los seguidores de la serie, especialmente por el aspecto físico de Sandra Reyes, la cual se veía muy cambiada con respecto a la parimera temporada. Especialmente llamó la atención porque aparecía muy delgada.