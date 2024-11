El cantante de música urbana Manuel Turizo, de 24 años, concido por temas como ‘Una lady como tú', ‘La bachata’ y Quiéreme mientras se pueda’, reveló que hace algunos años grabó un sencillo con su colega del género Karol G, pero que nunca vio la luz.

Lea también: Día Internacional del Hombre: ¿Por qué se celebra el 19 de noviembre?

En una entrevista, el monteriano dijo que aunque fue ‘la Bichota’ quien mostró interés en grabar una canción con él, cuando estuvo hecho el trabajo decidió no publicarlo, sin darle explicación.

Actualmente Karol G es una de las máximas exponentes de la música latina. El pasado 15 de noviembre, la paisa se convirtió en la primera mujer en ganar dos Latin Grammy en la categoría de mejor álbum urbano con ‘Mañana será Bonito-Bichota Season’.

Lea además: Carolina Cruz negó haber querido retener a su expareja, Lincoln Palomeque: “Qué locura”

Su carrera ha tenido un ascenso vertiginoso desde el lanzamiento de ‘Tusa’ en colaboración con Nicki Minaj en 2021, aunque ya antes había sonado con temas como ‘Ahora me llama’ y ‘Culpables’.

Desde entonces cada lanzamiento de la colombiana es un éxito asegurado, pese a que algunos han generado polémicas por sus letras, como es el caso de ‘+57′, que grabó junto a J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y Ovy On The Drums.

Es común que los cantantes tengan muchas canciones listas sin salir y que, con el pasar del tiempo, opten por no lanzar muchas de ellas. En el caso de Karol G, una de las colaboraciones que decidió no publicar fue con Manuel Turizo.

Lea aquí: Video: Camilo le jugó broma a una mujer y se hizo pasar por Sebastián Yatra

“Hace unos años grabé un tema con Karol, pero nunca salió. Quedó ahí y no pasó nada”, dijo Turizo en una entrevista.

Agregó que hasta el momento desconoce las razones por las que la canción no salió al mercado.

“Ella me escribió, me mandó la canción, la grabamos, pero nunca salió. No sé por qué. Estoy abierto a que todo pase”, sostuvo.

Asimismo, lanzó un dardo a Karol G por su relación con la fama, insinuando que la paisa no le da la mano a los colegas que aún no tienen tanto reconocimiento como ella.

Leer más: Sara Uribe reveló por qué se separó de Freddy Guarín: “Yo ya no tenía sueños ni inspiraciones”

“A veces, cuando llega el momento de las personas, cambian”, aseveró Manuel Turizo.