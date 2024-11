El cantante colombiano Camilo Echeverry, conocido por éxitos como ‘El mismo aire’, ‘Vida de rico’, ‘Índigo’ y ‘Tutu’, entre otros, publicó un video del divertido momento que protagonizó con una mujer que le pidió una fotografía.

El clip hace parte del más reciente episodio de ‘Lunes de Camilo y Evaluna’, serie de videos que publica cada semana en su canal de YouTube, compartiendo con sus fanáticos varios momentos de su vida personal y en familia.

En esta ocasión, Camilo mostró la conversación que tuvo con una mujer que se quería tomar una foto con él en momentos en que compraba artículos para el hogar.

Siendo un artista famoso, que con su música se ha dado a conocer en muchos países y ha llenado estadios con sus conciertos, no es extraño para Camilo que alguien le pida fotos y saludos en la calle. Sin embargo, esta vez fue diferente porque la mujer no sabía su nombre.

En tono jocoso, Camilo retó a la mujer -a quien le estaba comprando algunos productos- a recordar su nombre para poder concederle la foto e incluso trató de confundirla haciéndose pasar por otros cantantes.

“Tiene que saber cómo me llamo, si no, no nos tomamos foto. Después usted va por allá y dice ‘me tomé una foto con Maluma’ y cuando muestre la foto no le van a creer”, dijo Camilo entre risas mientras su esposa, la también cantante venezolana Evaluna, grababa la escena.

La mujer le contestó que si bien estaba segura que él no era el cantante de reguetón Maluma, no podía recordar su nombre. “Yo sé que no es Maluma, por eso le digo”.

El colombiano aprovechó el momento para bromear con los nombres de varios artistas y confundir a la mujer.

“De pronto sí soy Maluma, puede ser. ¿Cómo usted está segura que no soy Maluma?”, dijo Camilo y la mujer respondió: “Yo lo reconozco por la cara”.

“¿Cómo sabe usted que yo no soy, por ejemplo, Sebastián Yatra?”, insistió Camilo y esta vez la mujer sí le creyó.

Agencia EFE

El cantante continuó con la broma y no le aclaró quién era él realmente. Le dio un abrazo a la mujer y grabó un video para su hija, cantando un fragmento de ‘Robarte Un Beso’, canción de su compatriota Sebastián Yatra.

Este lunes, cuando publicó el video en sus redes sociales, Camilo le ofreció disculpas a la mujer por haberla engañado.

“Vecina, gracias por vendernos varios tesoros maravillosos. Perdón que debo informarle por este medio que soy Camilo, pero le dare un abrazo de su parte a Sebas apenas lo vea”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sebastián Yatra reaccionó en sus ‘historias’ de Instagram al video de Camilo, también en tono jocoso: “Cami, gracias por ayudarme a compartir momentos especiales con mis superfans en dos lugares del mundo al mismo tiempo”.