Por allá en 1997 en Barranquilla se hablaba, entre otras cosas, de un hecho insólito del que media ciudad estaba pendiente: la famosa ‘Barriga ‘e trapo’, una mujer que decía tener un embarazo múltiple que era notorio con su voluminoso vientre.

Toda Barranquilla se tragaba el cuento de que Liliana Cáceres, la protagonista de esta historia, espera dar a luz a por lo menos 9 bebés, algo nunca antes visto, al menos en la ciudad por lo que la curiosidad de la gente hizo que esta mujer ocupara grandes titulares de varios medios por un buen tiempo.

Pronto se descubriría que Cáceres inventó todo, que no estaba embarazada y que su exagerado vientre solo eran trapos embonados de manera tal que simulaban una barriga de una mujer a punto de dar a luz. ¿El motivo de la mentira? Liliana no quería dejar ir a su novio y tomó como excusa el embarazo para que no la dejara.

“Yo lo quería retener porque los presente y después nos dimos cuenta de que ellos andaban. Me jugó sucio como dice la palabra. Después dijeron que ella estaba embarazada, yo no sé si era mentira o verdad, pero yo dije no se la voy a dejar fácil, entonces me inventé que también estaba embarazada”, dijo la mujer en Los Informantes a principios de julio cuando reapareció tras 27 años en silencio.

Archivo EL HERALDO El falso embarazo de liliana Cáceres sacudió a los colombianos.

Tras el tremendo revuelo que causó la mentira, la barranquillera fue apodada ‘La Barriga ‘e Trapo’, incluso su historia llegó hasta oídos de nada más y nada menos que de Gabriel García Márquez quien habló con la mujer y le prometió que escribiría una novela sobre su particular historia, sin embargo, la muerte se lo impidió.

“Yo decía: ‘¿Será que digo?, ¿será que digo la verdad?’”, se preguntaba esta barranquillera a la que solo le bastaron unos exámenes de sangre y una cita con una sicóloga para que se desmoronara la mentira que tanto tiempo sostuvo. Otra vez volvió a ser noticia.

Pues bien, ahora ‘La Barriga de Trapo’ llegará a la pantalla chica. Será una serie que ya comenzó su rodaje en la ciudad de Barranquilla y que pronto será trasmitido por el canal regional Telecaribe.

Las grabaciones arrancaron el pasado 23 de octubre y tienen como locación principal el barrio Ciudad Colombia, escenario que fue el epicentro del teatro montado por Liliana.

La nueva producción será protagonizada por Helen Paola, quien interpretará a Liliana; Keyller de la Hoz le dará vida a ‘Macho ‘e trapo’, como fue conocido el novio de ‘La Barriga ‘e Trapo’. Ramsés Ramos será el encargado de representar a García Márquez

Por su parte, el barranquillero Víctor Hugo Trespalacios hará el rol de médico y la actriz Omeris Arrieta también contará con un personaje principal en la miniserie de la que se tiene pensada se desarrolle en seis capítulos.

La producción de Telecaribe está bajo la dirección de Antonio Suárez y se espera se estrene en 2025.

‘Barriga de Trapo’, título que llevará la miniserie, promete cautivar al público no solamente de la región Caribe sino también al colombiano, pues sobre sus espaldas Telecaribe ya lleva la fama de producir exquisitas historias varias galardonadas como ‘Déjala Morir’, de 2017, una bionovela que narra la vida de ‘La Niña’ Emilia.

La serie de 10 capítulos arrasó en los premios India Catalina en 2018 al imponerse en 13 de las 17 categorías a las que estaba nominada entre los que se destacan Mejor actriz protagónica de telenovela o serie (Aida Bossa), Mejor Telenovela o serie, Mejor Director de Telenovela o Serie (Alessandro Basile), o Mejor Libreto de Telenovela o Serie.