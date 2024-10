El mundo del entretenimiento se tiñe nuevamente de luto por la partida de Frank Fritz, la estrella del programa Cazadores de tesoros de History Channel, falleció a los 60 años de edad, de acuerdo a TMZ murió a causa de los efectos de un derrame cerebral que tuvo hace varios años, además de que padeció la enfermedad de Crohn durante décadas.

Frank estaba en un centro de cuidados paliativos de Quad Cities, estaba rodeado de amigos, incluido Mike Wolfe, quien confirmó en redes la partida de su amigo con un emotivo mensaje.

“Con el corazón roto les comunico a todos que Frank falleció anoche. Conozco a Frank desde hace más de la mitad de mi vida y lo que han visto en televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido. Tanto fuera de cámara como delante de la cámara, Frank tenía una forma de llegar a los corazones de muchas personas siendo él mismo”, se lee.

Wolfe recordó la amistad con Fritz antes de rodar Cazadores de tesoros, programa donde se documentó su búsqueda de artefactos raros y tesoros escóndidos en los lugares más recónditos del planeta.

“Antes del espectáculo, partíamos juntos a lugares que no sabíamos que existían sin ningún destino en mente y solo con la pasión compartida de descubrir algo interesante e histórico. Hemos hecho innumerables viajes y compartido tantos kilómetros y me siento bendecido por haber estado allí a su lado cuando emprendió un último viaje a casa”.

Cazadores de tesoros es un reality show de televisión estadounidense que se estrenó el 18 de enero de 2010 en History Channel.

Frank Fritz fue hospitalizado por un derrame cerebral hace dos años y se alejó de los rodajes de Cazadores de tesoro en 2021 después de 12 años en el programa, además tomó un descanso para lidiar con problemas relacionados con su enfermedad de Crohn, incluso se sometió a una cirugía de espalda.

Según su compañero Mike Wolfe, con el que grabó hasta 22 temporadas a lo largo de casi 11 años, su muerte tuvo lugar este lunes, 30 de septiembre y solo hasta ahora es compartida la noticia a sus seguidores.

¿En qué radicó su éxito?

A diferencia de otros programas de la televisión pública anteriores y más sobrios —como Antiques Roadshow— Cazadores de tesoros combinaba la evaluación seria de los objetos con personalidades auténticas y un giro extravagante.

En cada episodio, Fritz y Wolfe recorrían una pequeña ciudad estadounidense en su camioneta Sprinter, intercambiando bromas entre las visitas a las casas y almacenes locales, donde buscaban joyas entre montones de chatarra.

“Estamos buscando a personas que no tengan una camioneta nueva”, dijo a The New York Times en 2010. “Gente que no tenga una antena parabólica”.

Las audiencias compraron el concepto. Para el quinto episodio, Cazadores de tesoros era el segundo programa más visto de History Channel, con un promedio de 3,3 millones de espectadores, solo detrás de otro programa del mismo estilo, El precio de la historia.

Aunque Fritz tenía su propia tienda de antigüedades, llamada Frank Fritz Finds, en Savanna, Illinois, junto al río Misisipi, el programa giraba en torno a dos tiendas de Wolfe, ambas llamadas Antique Archaeology, una en Le Claire, Iowa, y la otra en Nashville.

Fritz apareció en el programa durante la mayor parte de la temporada de 2020, y luego desapareció de manera llamativa. No fue hasta casi un año después que Wolfe y History Channel anunciaron que no volvería.