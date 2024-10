El influencer bogotano Ami Rodríguez reveló que sufrió una grave herida en su ojo derecho.

La enseñanza de Diomedes de la que saca pecho Martín Elías Jr.

Dominica Duque sería nueva presentadora de Noticias RCN y Juan Eduardo Jaramillo saldría del canal

Foto: El cantante Christian Nodal fue hospitalizado de emergencia

Mediante su cuenta oficial de Instagram con más de cuatro millones de seguidores, Ami publicó un video donde contó los detalles de su accidente, explicando cómo ocurrió la lesión.

Rodríguez con más de treinta millones de suscriptores en YouTube declaró que una capa del ojo comenzó a despegarse, lo que le causó un intenso dolor, sintiendo como si le estuvieran clavando un lápiz repetidamente.

Tuvo un dolor fuerte de cabeza y fue al hospital donde le indicaron que su problema radicaba que se le resecaba el ojo durante la noche mientras dormía.

“La telita que cubre el ojo se me empezó a despegar y el dolor era como si me estuvieran clavando un lápiz muchas veces en el ojo. Un dolor muy insoportable. Me empezó a doler toda esta parte derecha de la cabeza, salí corriendo al hospital y la doctora me dijo que esto me pasó porque el ojo se me resecó tanto, tanto, tanto por la noche cuando estaba durmiendo que el ojo no resistió”, narró el creador de contenido.

El bogotano contó que hace nueve meses se realizó una cirugía en los ojos, y quizá pudo ser el origen de todo este hecho, pues los ojos se le resecan muchísimo después de la operación.

Indicó que le enviaron muchas gotas y medicamentos para mejorar la situación y que si sentía algún dolor, tenía que irse de urgencias. Además, esa parte dañada de su ojo se regeneraría sola.

Atención fanáticos de ‘Friends’: Harán reality de competencia sobre la serie

“La telita que se me rompió del ojo la doctora, me dijo que el ojo la regeneraba sola así como cuando te cortas las uñas y te vuelven a crecer. Diosito que salga todo bien cuando me quite este parche”, expresó.

Igualmente, agradeció a sus seguidores por la preocupación a su salud. “Eso fue lo que me pasó y por qué me pasó, gracias por todos sus mensajes tan bonitos, los pude leer solo con un ojo. Hay que valorar mucho a los mejores amigos. Si pudiera volver el tiempo, nunca me hubiera operado los ojos”.

¿Quién es Ami Rodríguez?

Ami Rodríguez hace contenido para redes sociales para el público infantil. Es muy querido en Colombia por su contenido.

Tiene un álbum infantil que se llama ‘Todo Bien OK’, donde hay temas sobre la salud mental, la autoestima, y la ansiedad, en los más pequeños de la casa. Contiene 10 temas y está disponible en todas las plataformas digitales.