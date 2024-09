Volvió la luz y la seguridad a los ojos de una hermosa barranquillera, luego de atravesar por una situación emocional difícil, de la cual renació como el ave fénix para brillar mucho más y con el único propósito de transmitir un mensaje de valentía y coraje.

Ella es la reconocida actriz y modelo Kimberly Reyes, quien ha sido víctima de bullying cibernético debido a los cambios en su rostro.

Conocida por su participación en diversas producciones televisivas, ha recibido comentarios ofensivos y crueles acerca de su apariencia física en plataformas digitales, lo cual ha generado un debate sobre la importancia de combatir el ciberacoso, fomentar el respeto hacia la diversidad de la belleza y prevenir a toda costa la depresión y el suicidio.

Recientemente se viralizó en redes sociales una entrevista que dio la actriz en el podcast Vos Podés con Tatiana Franco, en la que contó los momentos más difíciles que tuvo que atravesar al tener crisis de depresión y cómo logró reponerse de aquello que la hacía derrumbarse.

En esta entrevista, Kimberly Reyes alzó la voz para denunciar públicamente este tipo de comportamientos, incitando a sus seguidores a no tolerar ningún tipo de agresión, ni a dejar que los demás opinen sobre sus vidas.

La raíz del problema

“Deberías ponerte cola”, “deberías operarte la nariz”, “hazte la bichectomía”, “colócate Botox, te hará ver mejor”.

Estas son algunas de las sugerencias que Reyes recibía por parte de colegas que quizá no pensaron que más adelante le afectarían a la modelo, pero esto hizo que ella dejara de verse como una mujer bella con su físico auténtico y natural, por lo que tomó la decisión de realizarse una bichectomía e inyectarse ácido hialurónico en el rostro.

“En estos momentos me doy cuenta de que el problema fue por mi parte y de otras personas que estaban a mi alrededor que al final se convirtieron en validadores de mi vida y de mi físico. Yo ya no me siento en un momento de victimizarme, pero sí hablé sobre esto que me estaba pasando porque hay que levantar la mano y decir esto no está bien”.

En el podcast Vos Podés, Kimberly contó que siempre fue una niña bastante cachetona, y que al realizarse la bichectomía sus pómulos se resaltaron más, pero además resultó ser alérgica a la hialuronidasa.

No existe la perfección

En el mundo del espectáculo las cámaras y la exposición ante los ojos de millones de personas logran afectar a muchas celebridades, pues empiezan a recibir comentarios respecto a su físico o forma de actuar.

Las personas expresan de manera explícita cómo deberían ser las figuras públicas o qué cosas deben cambiar de su cuerpo para gustar más a su público, pero esto sería querer manejar una vida que no es propia.

“Hacer esta entrevista no fue algo que yo planeé. Sí sabía que en algún momento tenía que hablar sobre esto porque me di cuenta en el camino de mi recuperación que otras mujeres también eran atacadas. Entonces quienes me apoyaban desde un inicio, que eran mis fans, fueron mis principales verdugos”, expresó Kimberly.

La actriz aseguró que la sociedad se ha convertido en una máquina de críticas destructivas, que solo busca la perfección, lo cual es completamente imposible, ya que tal cosa no existe.

“Vivimos en una sociedad donde juzgamos porque hoy es noticia hablar del físico de alguien o señalarlo por algo, cuando antes uno se refería a un artista, a un actor o a alguien del medio por la admiración que se sentía de pensar en qué cosas grandes había hecho. El chisme siempre ha existido, pero hemos empezado a darles prioridad a cosas que no nos aportan nada como seres humanos”.

En el caso de Kimberly, los malos comentarios causaron consecuencias severas, a tal punto de querer acabar con su vida al menos tres veces.

Al mundo le falta empatía

Cada persona lidia una batalla todos los días, es por eso que Kimberly dice que la gente debería ser más empática, y que la felicidad que tanto se muestra por las redes sociales no es completamente verdadera.

“En este mes estamos celebrando la prevención contra el suicidio, por lo que es importante que no solo piensen en si ustedes sufren de eso, se trata de aprender a empatizar con los demás porque tú no sabes cómo la está pasando una persona. Alguien que sufre de depresión normalmente no quiere decirlo y también puede ser una persona completamente funcional, no todos se tiran en una cama a llorar o todo el día andan tristes”, anotó.