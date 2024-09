La nueva generación de la música vallenata ya no le teme a enfrentarse al titánico reto que representa convocar a cerca de 25 mil almas en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ para lanzar en vivo su nueva producción discográfica.

Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Martín Elías, Elder Dayán, Ana Del Castillo, Rafa Pérez y Diego Daza, ya han superado esta prueba de fuego.

El turno es para el cantante urumitero Jorge Iván Díaz Lafurie, conocido como Churo Díaz, quien lanzará desde la capital mundial del vallenato su más reciente álbum El fuete.

El heredero musical del fallecido Adaníes Díaz, grabó su producción 16 al lado del acordeonero Elías Mendoza. Son 17 canciones creadas por experimentados compositores como Roberto Calderón, Fabián Corrales, Jorge Valbuena y también de nuevas figuras como Carlos Amarís, John Mindiola o Juan Fabio Lago. Todas manteniendo el estilo alegre que caracteriza al ‘churismo’.

“Oye María José, María José…” es una animación con la cual comienza la canción Estamos mejor, que se convirtió en tendencia en redes sociales demostrando así, la buena escogencia de los temas que conforman esta producción.

Cortesía Churo Díaz y Elías Mendoza Esta fórmula musical le apostó a llenar el Parque de la Leyenda.

Al respecto Churo Díaz dijo: “Estamos muy contentos porque el ‘churismo’ está demostrando que es uno de los movimientos más grande que tenemos en el vallenato y gracias a ello, hay una excelente expectativa con los preparativos, boletería, camisetas, gorras; y el objetivo es ‘fuletear’ el parque”.

“Hay una emoción gracias a Dios y a todos los amantes de la música vallenata en el mundo los invitamos a que se vengan para Valledupar para este gran lanzamiento de El Fuete. Estoy emocionado y ansioso porque da muchos nervios estar delante de tanta gente, pero tengo un compromiso de que a todos les guste, de hacer un show bonito, que se sientan cómodos con lo que se está haciendo y en un ambiente familiar porque el ‘Churismo’ es un movimiento fuerte”, agregó.

20 años de carrera

El ‘Rey Guajiro’ como también se le conoce, con este lanzamiento celebra dos décadas de trayectoria artística. Ni él mismo había caído en cuenta de que ya habían pasado dos décadas de haber grabado su primer álbum con Iván Zuleta, que llevó por título Talento y juventud, del que se desprendió su primer hit De ti me gusta todo.

“El tiempo ha pasado, pero celebro que han sido 20 años en los que he podido mantener mi estilo musical y también defender el legado que recibí de mi padre. Uno echa el casete para atrás y es increíble todo lo que se ha logrado, imagínate son ya 16 álbumes, muchos éxitos y lo mejor es que permanecen esas ganas de seguir haciendo música”.

Para celebrar sus 20 años de carrera, se reencontrará en la tarima ‘Colacho Mendoza’ con esos acordeoneros con los que ha hecho historia: Eimar Martínez, Lucas Dangond, Iván Zuleta y Elías Mendoza.

“Les puedo adelantar que vamos a hacer un recorrido de toda mi carrera, vamos a aprovechar que todos mis acordeoneros me acompañarán, va a haber cantantes que se sumarán, habrá una sorpresa fenomenal que no se la pueden perder. Me escriben de todos lados y estoy sorprendido porque ahora con el lanzamiento hay gente de Ecuador, Argentina, de los departamentos de Colombia como Antioquia, Guaviare, Amazonas, que me escriben diciendo que les guarde boletas, que tienen listas las reservas para venir”, contó.

Trabaja en su legado a diario

Sobre su legado, ese que recibió del intérprete de Marianita, afirma que trabaja a diario para mantenerlo y que le ha tocado construir los recuerdos de su padre a partir de sus conocidos, debido a que era muy niño cuando falleció. “Donde llego hay recuerdos de él, algún recuerdo en una parranda, me muestran alguna foto, no me creerás, pero una vez toqué en el Amazonas y allá un señor me mostró un álbum lleno con fotos de mi viejo, eso me dejó impresionado”.

Su manager, ‘El Negro’ Mendoza, cuenta que conformó un equipo profesional para promocionar el evento; llegando a los barrios, corregimientos y municipios, colegios, universidades, entregando la publicidad, camisetas y gorras azules. “Estamos trabajando como en una compaña política, invitando a todos para que vayan”, explicó Mendoza.

A las 5 de la tarde de este sábado se abrirán las puertas del Parque y se estima que a las 9 de la noche, con las luces, efectos y toda la pirotecnia comience el espectáculo musical de Churo Díaz con El Fuete sobre una escenografía imponente.