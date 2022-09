“Yo no abandono proyectos”, Cruz Real sobre su continuidad en Junior

Pasan los partidos y el Junior de Juan Cruz Real sigue teniendo partidos para el olvido como visitante.

Este domingo, en el Clásico Costeño ante Unión Magdalena, la situación no cambió. El equipo rojiblanco siguió lejos de su mejor versión y perdió con un gol casi sobre la hora.

No obstante, el orientador argentino, que está siendo muy criticado por los cambios que hizo, dijo que no puede “responder” sobre su continuidad, sin embargo, dejó bien en claro que él “no abandona los proyectos” en los que está.

“Yo no puedo responder eso (sobre su continuidad) En mi cabeza está levantarme y seguir trabajando, yo no abandono proyectos, trato de buscar soluciones y seguir adelante”, expresó el timonel Juan Cruz Real en rueda de prensa sobre su continuidad como entrenador de Junior.

“En estos momentos estamos dolidos. Yo siempre trato de estar fuerte en momentos de adversidad. Lo que pienso es en tratar de seguir trabajando y recomponer rápido, acá es así. Todos los partidos acá son finales y cuando hay un tropezón queda reponerse rápido y seguir trabajando”, agregó.

El DT también aseguró que no se va tranquilo luego del juego.

“Nuestra campaña de visitante no ha sido buena, hay que ser autocritico con eso. Hay partidos que se nos han escapado por errores propios, no porque el rival nos haya superado. No estoy tranquilo, pero lo único que puede hacer uno es levantarse y seguir trabajando”, manifestó el técnico.

El orientador, que sigue sin ganar de visitante este semestre, explicó los cambios que realizó en el compromiso.

“Estamos dolidos, era un Clásico y queríamos ganar. El partido fue parejo hasta la expulsión, era trabado y duro. Los cambios fueron porque Pacheco tenía amarilla, tuvimos que jugar con las ventanas de los cambios porque hicimos uno obligado en el primer tiempo. Cuando hicimos el gol quisimos fortalecer más el medio, pero lastimosamente vino rápido el empate. Quedamos con un jugador menos y al final nos terminan haciendo un gol. Me parece que terminamos perdiendo el partido por errores propios”, aseguró el estratega.

Por último, el entrenador aseguró que su equipo siempre intenta jugar a lo mismo en cualquier estadio y que la idea de juego es clara.

“Nosotros tenemos una idea clara, de presionar en campo rival, de atacar. Hoy fue un partido cerrado, la cancha no ayudó mucho, fue un problema para los dos. Venimos intentando jugar siempre a lo mismo. Sin duda que tenemos una muy buena nómina, pero que siempre haya estado en los primeros lugares, no es así, pero eso no excusa para nosotros. Estamos aspirando a estar en los primeros lugares y trabajamos para eso”, finalizó.