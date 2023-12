“Mi deseo es jugar en Junior, pero no me han llamado”: Víctor Cantillo

Anda esperando. El teléfono no está apagado, no se encuentra en buzón. No ha dejado en azul a ningún Char. Víctor Cantillo está listo y a la orden para dialogar sobre un posible retorno a Junior, pero hasta ahora nadie de la dirigencia del club se ha contactado con él.

Es claro que Arturo Reyes, entrenador que acaba de conducir al cuadro tiburón a la conquista de su décima estrella, lo quiere y se lo pidió a la directiva como un refuerzo prioridad, pero todavía no le hacen al mediocampista magdalenense la primera propuesta rojiblanca.

El jugador, que cierra su vínculo contractual con Corinthians, donde estuvo desde 2020, en medio de altibajos y escasas oportunidades de jugar en el último tiempo, se encuentra de vacaciones, pero aspira a que su futuro se pueda definir lo más pronto posible.

Su deseo es vestirse de rojiblanco nuevamente, como lo hizo entre 2017 y 2019 con rotundo éxito, pero aún no recibe le suena el teléfono. Mientras espera la llamada ganadora, habló con EL HERALDO.

“Han querido crear una idea a la gente falsa, de que yo no quiero firmar, de que quiero pedir mucho dinero. A mí nadie me ha llamado de Junior. Mi idea era arreglar de inmediato, estoy a la espera”: dijo Víctor Cantillo en entrevista con EL HERALDO. pic.twitter.com/l50lRaP5Lz — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 22, 2023

Espere ampliación...