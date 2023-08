Repaso histórico: ¿Cuál es la remontada más memorable en historia de Junior?

No es cosa de todos los días. Una remontada como la que Junior protagonizó ante América (4-3 después de estar perdiendo 3-0), el miércoles anterior en el estadio Metropolitano, no se repite fácilmente. No es frecuente. Tiene que pasar mucha agua debajo del puente Pumarejo para volver a vivirla.

Esta vez fueron cuatro años, 10 meses y 14 días los que pasaron para que el cuadro tiburón volviera a tener la satisfacción y orgullo de remar contra la adversidad de tres goles y sacar a flote la victoria.