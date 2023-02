Pasto vs. Junior: quien lo gana es quien lo goza

Junior quiere prender el Carnaval con su primera victoria del semestre. En medio de la fiesta folclórica que arropa a la ciudad, los hinchas rojiblancos —los de verdad— sacarán un espacio de su agitada agenda rumbera para ver sacudirse a los dirigidos por Arturo Reyes.

Parece irónico, pero el ‘Tiburón’, en la quinta fecha de la Liga I-2023 —sí, lo leyó bien, en la quinta fecha… ¡y con 15 más por delante!— se jugará una ‘final’.

¿Por qué una final? Sencillo. Una derrota hoy ante el Deportivo Pasto, en la capital nariñense —plaza siempre complicada—, calentaría más un ambiente ya caldeado por el hecho de que los rojiblancos aún no han podido sumar de a tres en este arranque de temporada.

Eso, sumado a la racha negativa que arrastra el equipo desde el año pasado —no gana desde el 30 de octubre de 2022—, ha cargado de presión y críticas el nuevo proyecto encabezado por el técnico samario Arturo Reyes, hoy en el ‘ojo del huracán’.

A Reyes le cargan, injustamente, las tres derrotas de la temporada anterior, cuando recibió a un equipo cuasi eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2022 y, ante todo, destruido anímica y futbolísticamente. El orientador samario trató de enderezar un barco a la deriva, pero fue imposible, el daño ya estaba hecho.

El duro arranque de temporada ha devuelto los miedos… y las dudas. Hoy la continuidad del proceso se pone en entredicho y es por eso que sumar en Pasto —ojalá de a tres— más que una obligación es una necesidad.

Reyes lo tiene claro y moverá el equipo buscando lo que el presente le pide: ganar. No solo para encender el carnaval en ‘la Arenosa’, sino para tomarse un aire en medio de la crisis.

Ante Unión, los rojiblancos mostraron una mejoría en su juego que no recompensada con el triunfo, simple y llanamente, porque la pelota no entró. Esa falta de tino ha sido, quizá, el obstáculo para que hoy el cuadro barranquillero no esté en una mejor posición en la tabla.

Ante Pasto se vendrán cambios que busquen una mejoría ofensiva en el equipo. Podría debutar Jhon Vélez, que ya trabaja con el equipo luego de su participación en el Sudamericano sub-20, y quizá sumen minutos Brayan León y el debutante Andrey Estupiñán, que conoce perfectamente la plaza —por su pasado en el Deportivo Pasto— y lo que significa jugar en los 2.527 metros de altura de la capital nariñense.

Lo que sí es un hecho es que Junior tratará de armar —con un sistema diferente— un equipo más equilibrado del medio hacia adelante, aprovechando, también, la baja por expulsión del venezolano Luis ‘Cariaco’ González.

Arriba, ‘Juanfer’ Quintero es el único fijo. La presencia de Carlos Bacca es duda, así como quiénes conformarán el tridente del medio y quién reemplazará al ‘Cariaco’.

La defensa es la única zona que parece estar clara, con la presencia, casi asegurada, de Nilson Castrillón —la novedad—, Danny Rosero, Federico Andueza y Amaury Torralvo.

El balance de Junior en sus últimas cinco visitas al Pasto es de un triunfo, un empate y tres derrotas.

El juego, que se iniciará hoy a las 8:30 p.m. —en pleno ‘corazón’ del carnaval barranquillero—, contará con la conducción arbitral del sucreño Mauricio Mercado. Transmite el canal Win Sports+.