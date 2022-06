“Pagamos caro nuestras equivocaciones”: Juan Cruz Real

Aunque Junior quedó eliminado, Juan Cruz Real quiso resaltar a sus jugadores por su actuación en la derrota 2-1 este miércoles contra Atlético Nacional.

“Quiero felicitar a Atlético Nacional por llegar a la final. Mis jugadores hoy plantaron cara en este estadio con toda la gente que había en contra. El equipo tuvo mucho carácter, tuvimos situaciones de gol que no pudimos finalizar. Iniciando el segundo tiempo tuvimos dos o tres que no pudimos terminar y creo que pagamos caro equivocaciones propias. En el primer gol una perdida que tenemos no forzada y en el segundo un centro que nos cabecean que estamos lejos en la marca. Yo de mi parte estoy triste porque no llegamos a la final, pero sí muy agradecido con mis jugadores porque estuvieron hasta la última fecha peleando. Hoy, si analizamos el partido en general, con la cancha bien y después aún con el campo en mal estado por la lluvia, fuimos superiores en el balance. Pero esto es fútbol, nos ganaron aprovechando las poquitas que tuvieron, más que nada por errores nuestros”, señaló el entrenador.

El orientador, que sumó su segunda eliminación con el conjunto ‘Tiburón’ este semestre –ya le había dicho adiós a la Copa Sudamericana- habló de lo que se viene para sus dirigidos.

“Uno cuando empieza a mirar para atrás, sobre todo en estos partidos finales, tuvimos unos errores que nos costaron caro. En lo personal lo que sigue es corregir. Hace un poquito más de cinco meses que estamos acá y tenemos aspiraciones que Junior con el tiempo se transforme en un equipo difícil. En este semestre se vio una evolución del equipo, obviamente hay cosas por corregir, que tendremos que hacer un balance entre todos. Lo que yo estoy pensando hoy, que tengo dolor por no llegar a la final, es ya pasar la página y pensar en lo que viene, esto es así. Estoy agradecido con mis jugadores por el esfuerzo que han hecho, por cómo se han adaptado estos meses a las exigencias nuestras. Ahora hay que pasar la página, seguir para adelante porque el otro torneo comienza rápido”, explicó.

“Me parece que cinco meses no es fácil salir campeón, a veces se puede, sí, pero no es común. Tenemos que mirar bien cómo continuamos con lo que tiene que ver varias cosas que hay que analizar. Con un semestre de trabajo y ajustando cosas, nuestra obligación va a estar, y mucho más con un tiempo de trabajo encima. Tendremos la Copa Colombia el otro semestre y tenemos dos grandes objetivos”, agregó.

El técnico, de 45 años, señaló que su equipo en ningún momento se encerró y que los goles fueron más por equivocaciones propias.

“No nos refugiamos en ningún momento. El primer gol es una perdida nuestra no forzada y después termina nuestro jugador forzando el centro en el segundo palo. Luego, el segundo gol, viene por otro centro. Si miramos el partido, nunca tomamos la decisión de refugiarnos. En ningún momento del partido nos superaron, esa es la sensación que tengo. Cuando la cancha se puso difícil por la lluvia supimos leer el partido. Nacional prácticamente no nos llegó. Estoy agradecido con los jugadores por la entrega que tuvieron hoy ante la adversidad que hubo. No fue que nos replegamos en ningún momento, pero en los goles de ellos fueron más errores nuestros”, manifestó el DT.

El estratega aseguró que terminaron jugando a los pelotazos por lo difícil que estaba la cancha del Atanasio Girardot, de Medellín, por la fuerte lluvia que cayó.

“No se podía jugar por bajo, la pelota se frenaba, no corría. Optábamos por jugar con dos delanteros, jugar directos, porque no se podía elaborar. Los jugadores entendieron eso bien, hubo situaciones que no se pudo terminar de aprovechar. Me parece que tuvimos dos o tres claras que no aprovechamos. Buscamos esa opción de los dos delanteros porque era la opción que teníamos por cómo estaba el campo”, puntualizó.

Por último, el entrenador comentó que, para el otro semestre, con más tiempo de trabajo, la exigencia será mucho más para él y su cuadro.

“Por ahí suena polémico lo que digo, pero la Copa Sudamericana que hicimos fue buena. Tuvimos un último partido fatídico que no se repetirá más. La Sudamericana fue buena en general. En la Liga estuvimos vivos hasta el último partido, obviamente para Junior no alcanza. Hicimos el máximo esfuerzo. Lo que queda es hacer un análisis, corregir y teniendo seis meses de trabajo debemos evolucionar y en el otro semestre llegar a esa anhelada final y pelear el título”, finalizó.