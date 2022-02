“Nos está faltando algo de visitantes”: Didier Moreno

Moreno no cree que Once Caldas haya superado a Junior en todas las facetas del juego, pero sí tuvieron, en una, la eficacia que le faltó al ‘Tiburón’ en las pocas opciones claras de gol que logró hilvanar en los 90 minutos, en el estadio Palogrande de Manizales.

“Las sensaciones son amargas, sin duda, pero no creo que se haya dado una superioridad del Once Caldas. Para mí fue un partido equilibrado, donde ellos tuvieron la eficacia que nosotros no tuvimos. Aprovecharon la que nosotros no”, manifestó.

El volante rojiblanco no está de acuerdo con los que opinan sobre una pobre producción ofensiva por parte de Junior en el estadio blanco. “¡Vuelva y juega! Hablan de poco peso, pero tuvimos las mejores opciones del partido. La propuesta es clara, de ir al frente, de buscar en todos los campos, pero no pudimos concretar. Nos faltó eficacia y pecamos por eso”, concluyó.