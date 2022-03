“Nos faltó eficacia”: Juan Cruz Real

No salió dichoso, pero tampoco amargado. Juan Cruz Real, técnico de Junior, afirma que el objetivo ante Equidad en Bogotá era la victoria, pero no le disgusta del todo el empate 0-0 teniendo en cuenta unas circunstancias de juego que él resalta.

“A pesar de la altura, la cancha pesada y el rival, tuvimos las ocasiones más claras. En general, defendimos bien y atacamos bien, para lo que fue el contexto, bastante bien. No estamos acostumbrados a este tipo de plazas”, subrayó el timonel.

En su concepto, el triunfo resultó esquivo por la falta de contundencia a la hora de definir las opciones de gol que se presentaron.

“Fue un partido bien jugado por nuestros futbolistas, entendieron bien cómo debía ser. Me parece que nos faltó eficacia en las jugadas muy claras que tuvimos para abrir el marcador, me parece que la clave estuvo ahí. Estamos tranquilos porque sabemos que se jugaba el primer tiempo de esta eliminatoria, y el resultado, al final, es positivo. Nos llevamos un empate para definir en casa. Estamos enfocados en buscar la clasificación. Sabíamos que se define en casa. Fue positivo irnos con el arco en cero y con la serie empatada. Hay que aprovechar la localía en el segundo tiempo de la eliminatoria”, comentó Cruz Real, que reconoce las dificultaes que planteó el adversario con su hermético estilo de juego.

“Equidad es un equipo que tiene oficio para defender en bloque bajo. Acumula muchos efectivos cerca de su área, es normal que el que trate de elaborar sea al que más le cuesta, sobre todo porque por momentos hubo marcación hombre a hombre. Con todo y eso tuvimos las ocasiones más claras y nos pudimos llevar la victoria”, declaró el argentino.

Cruz Real destacó que el equipo sacó el arco en cero por tercera vez en los últimos cuatro partidos, en los cuales apenas le anotaron un tanto, a través de un penalti.

“Uno queda satisfecho del todo cuando gana, pero sí quedo satisfecho con la seriedad que jugó el equipo. No es fácil venir a Bogotá, el equipo completó su cuarto partido que no le hacen gol desde el juego (solo uno de penalti). Vamos logrando esa solidez. En los números finales, mis jugadores fueron superiores al final, lamentablemente no tuvimos la eficacia para abrir el marcador, nos faltó un poquito de eficacia, pero me quedo conforme”, puntualizó.