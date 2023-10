Millonarios vs. Junior: ¡Demuestren jerarquía!

Sumar hoy ante Millonarios —triunfo o empate— es dar un paso significativo hacia ese objetivo. Y para lograrlo deberá hacer un partido más que perfecto, porque el rival, actual campeón del rentado local, también llega a este compromiso necesitado de puntos, ya que marcha noveno, con 22 puntos, uno más que los rojiblancos. Eso sí, con más partidos por delante, ya que tiene dos aplazados, lo que alivia un poco su situación.

Para este encuentro, los dirigidos por Alberto Gamero no podrán contar con piezas importantes en su once titular, ya que no estarán jugadores como el arquero Álvaro Montero y el delantero Leonardo Castro, que se encuentran con la Selección mayor, así como tampoco figurará el mediocampista Daniel Ruiz, convocado a la sub-23, que jugará los Panamericanos en Santiago de Chile.

Esto no hace de Millonarios un rival disminuido, porque si algo han demostrado los embajadores es que cuentan con el recambio necesario para enfrentar este tipo de vicisitudes. Así que Junior no debe confiarse en lo absoluto.