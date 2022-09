“Millonarios no es un equipo perfecto”: Roberto Peñaloza

No llegó Julio Comesaña, pero sí uno de sus asistentes técnicos, Roberto Peñaloza, quien fue el encargado de compartir las sensaciones antes de enfrentar a Millonarios en la final de la Copa Colombia.

“Contamos con la fortuna de tener jugadores de experiencia. Consideramos que estaremos mejor en esta final que lo que estuvimos en los Juegos anteriores. Confiamos en nuestro estilo de juego”, comentó el estratega.

Si bien se juegan un título, para Peñaloza, que recientemente estuvo en el Barranquilla FC, eso no les quita la responsabilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales en la Liga.

“Todos los equipos buscamos el título. Si somos campeones, lo disfrutaremos, pero queremos clasificar en la Liga, porque esto es un equipo grande. La Copa no nos quita la responsabilidad de pelear en la Liga”, manifestó.

Acerca de su rival, aseguró que ya lo conocen y que no es un equipo perfecto, aunque muchos comentarios recientes lo hayan querido poner así.

“Millonarios tiene una fortaleza marcada. Nosotros ya los conocemos. Tienen jugadores de buen pie y una de las consignas del partido anterior fue esa. Nosotros queremos ser los que controlemos la posesión en el partido”, afirmó Roberto.

“El partido anterior ante Millonarios tuvimos un buen primer tiempo, lo controlamos, es un buen equipo, pero tiene debilidades, no es un equipo perfecto. Ese día no fuimos eficaces y por eso no se nos dio el resultado”, añadió.

El atlanticense también se refirió a qué equipo es el favorito en esta final, y dijo que están “enfocados” en ganar la Copa y darle una alegría a la gente.

“No sé si ellos son favoritos o si lo consideran. Nosotros estamos enfocados en lo que puede ser nuestro juego. Queremos ganar la Copa y de local con nuestra gente. Vamos a luchar y entregarnos al 100%”, expresó Peñaloza.

Por último, el entrenador aseguró que cuentan con casi todos los jugadores a disposición, sin embargo, no confirmó la presencia de Dany Rosero como titular en el cotejo.

“Ya llevamos dos semanas de trabajo en este nuevo sistema. Contamos con jugadores de experiencia y que tienen capacidad. Tenemos a Rosero, Ortiz, Arias, Haydar y Simarra, jugadores que dan todo y a los que les toque jugar lo harán bien. Tenemos a Velasco que es un lateral habitual. También está Hinestroza y Albornoz. Estamos convencidos que cual sea el lateral lo hará de la mejor manera”, finalizó.