“Estoy en un momento lindo de mi carrera”: ‘Chino’ Sandoval

Este nuevo semestre ha sido un renacer futbolístico para Luis ‘El Chino’ Sandoval. Pasó de ser una de las últimas opciones para hoy convertirse en pieza clave del equipo titular de Junior.

“Me siento muy contento por lo que vengo mostrando y por lo que viene haciendo el grupo. Todos estamos comprometidos para entrar a los ocho. Tenemos una final el sábado —mañana ante Once Caldas—, la cual debemos afrontar con responsabilidad. El equipo está contento, unido y optimista”, comentó.

“Hay que confiar en Dios. Sé las condiciones que tengo. Dios me dio la oportunidad de entrar al equipo titular, de hacer las cosas de la mejor manera. Todo está saliendo de buena forma”.

Eso sí, ‘el Chino’ sabe que ha tenido muchos errores en su pasado.

“No puedo tapar el sol con un dedo. He cometido errores en el pasado que me han marcado. He confiado en Dios, él tiene un propósito grande conmigo y me ha dado una nueva oportunidad en Junior. Se dijeron muchas cosas falsas de indisciplina al principio, pero estoy en un momento lindo y estoy disfrutándolo al máximo", comentó el atacante.

El delantero, que ya suma tres dianas en la Liga I, explicó las diferencias que ha tenido entre Arturo Reyes y ‘Bolillo’ Gómez.

“El profe Arturo Reyes me usaba más atrasado, como un volante interior. Cuando llegó el profe Hernán Darío me dijo que siempre me había visto de ‘9’ y le dije que ahí me sentía más cómodo. Me fue dando minutos y fui cogiendo ritmo”, manifestó.

‘El Chino’ es consciente de que viene haciendo una buena dupla con Brayan León, pero sabe que Bacca espera por su oportunidad. “He hecho una buena dupla con León. Sabemos que tenemos a un ídolo como Bacca, que no está pasando por una buena racha, pero necesitamos estar bien los tres”, concluyó.