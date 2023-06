Las caras nuevas en el reinicio de los trabajos de Junior

A este tumaqueño, de 22 años, se le unió Jefferson Moreno, hermano de Daniel, quien jugó en Junior. Este marcador derecho, de 19 años, actuó en 13 compromisos del equipo currambero en este 2023. Su rendimiento también fue de los más regulares del onceno dirigido por Nelson Flórez.

Además de ellos, los juveniles que terminaron entrenando bajo las órdenes del entrenador ‘Bolillo’ Gómez también se hacen exámenes médicos. Ellos son los volantes Jordan Barrera, Camilo Acosta y Esteban Mercado y el atacante y Carlos Durán.

Del plantel que estuvo el semestre pasado no están, además de Luis Sandoval – a quien antes de que acabara la Liga le rescindieron el contrato-, el defensor central Howell Mena, quien no jugó un solo minuto y que ya entrena con el Barranquilla FC, el zaguero José Ortiz, quien estuvo involucrado en el caso de indisciplina sobre el final del campeonato, y del que se supo que no seguirá en el club.