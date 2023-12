“La gente no sabe por todo lo que pasé, todo lo que me tocó vivir. He pasado duros momentos, solo Dios me ha salvado. He venido acá porque perdí a mi madre, y vine tarde porque ella me quería ver jugar. Sé que ella en el cielo está contenta”, dijo después de la final.

Aunque Carlos ya tenía charreteras de sobra, retornó como un soldado más y contra viento y marea ratificó que es una leyenda del club, un ‘Baccampeón’.