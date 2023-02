“Es increíble que por cualquier cosa quieren formar candela”: Wálmer Pacheco

“Quiero aclarar un tema que es una foto mía enmaicenado. No viajé a Pasto por decisión técnica, no por más nada, no me quedé para carnavalear. Estoy aburrido de todo lo que me han escrito. Es increíble que por cualquier cosa quieren formar candela”, comentó el lateral.

“Quiero aclarar esto, porque así no son las cosas. Simplemente estaba con mi hijo. ¿No puedo disfrutar con él? Salgo a hablar para decir lo que sucedió, porque si no jugué fue por una decisión técnica”, complementó el defensor, que en medio de sus comentarios mostró un video en su celular en el que se veía en Carnaval junto a su hijo.