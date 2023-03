Junior vs. Envigado: otra ‘vida’ para Arturo Reyes

Fue debut y despedida. No respira, no hay oxígeno, no hay esperanzas de nada en la Copa Sudamericana. Su adiós está consumado. Se perdió la eliminatoria a partido único ante Tolima (1-0), el jueves pasado en Ibagué, y no hay más torneos internacionales para Junior en este 2023. Duro golpe a las aspiraciones deportivas y financieras del club.

Ni modo. Toca seguir. El ‘show’ debe continuar, aunque Arturo Reyes y sus dirigidos todavía se encuentren groguis con el mazazo en territorio pijao. El ‘game over’ fue para el equipo, el técnico todavía tiene una ‘vida’ en la Liga y se la jugará contra un intenso Envigado FC, este domingo a partir de las 6:10 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Ganar, ganar y y ganar, como de costumbre, es el objetivo. Mucho más después de la decepción en la Sudamericana y por el mal comienzo de la campaña, que tiene a la hinchada desconfiada, inconforme y frustrada.

Para sacarle el jugo a ‘la Naranja’ paisa, que no es nada dulce para sus rivales, los rojiblancos “tienen que correr bastante”, como advierte Alberto Suárez, entrenador del cuadro envigadeño.

Si ‘el Tiburón’ vuelve a salir pasivo, frío y endeble, como en los primeros 25 minutos frente a Tolima, va a pasar mala noche ante un equipo dinámico, impetuoso y atrevido como Envigado.

Pero no es solo una cuestión de actitud lo que Junior deberá mejorar. A su escasa intensidad, movilidad, velocidad y despliegue físico le debe agregar más colectividad, asocio, valentía para encarar, fútbol, que no sea una sola golondrina (léase Juan Fernando Quintero) tratando de hacer verano.

Lo más probable es que se presenten varias novedades en la formación titular con respecto a la utilizada en Ibagué. Didier Moreno y Luis ‘Cariaco’ González, que entraron en el juego copero y ayudaron a quitarse de encima al Tolima después de unos primeros 25 minutos deprimentes del equipo, serían titulares.

Así mismo, Nilson Castrillón en lugar de Wálmer Pacheco, quien resultó lesionado.

También se podrían presentar modificaciones en el frente de ataque. Omar Albornoz y Carlos Bacca podrían pasar al banco de emergentes.

Al cierre de esta edición, Junior se encontraba en el decimoséptimo puesto de la tabla de posiciones, con solo seis puntos de 18 posibles, mientras Envigado, con 10 unidades de 21 disputadas, se ubicaba en la quinta casilla.

Es urgente y necesario para Junior escalar en la clasificación. Hay que evitar el ‘game over’ en la Liga. Para eso los directivos rojiblancos le dieron otra ‘vida’ a Arturo Reyes.