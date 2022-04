Junior vs. Alianza Petrolera: un duelo de tiros libres

“Independiente del momento que uno esté pasando, siempre será especial para mí enfrentar a Junior, por todo lo que representa el club en mi vida. Soy un profesional y mañana (hoy) voy con Alianza, con ganas de hacer las cosas bien, pero respetando a un rival que me lo dio todo”, expresó Chunga, que trata siempre de desviar la atención para que el duelo no se centre en un choque con su excompañero, maestro y amigo, Sebastián Viera.

“Los arqueros estamos primero para defender el pórtico de cada uno, para evitar los goles, ya si después se presenta la oportunidad de patear algún tiro libre, pues bienvenido sea, pero no va a ser fácil, porque tanto a él como a mí nos quedarán pocas, si es que nos queda alguna”, dijo.

Lo que sí tiene claro Chunga es que jamás le celebraría un gol a Junior, por muy emocionado que esté. “Como dijo Diomedes (Díaz) en una entrevista: ‘yo sería incapazzz, yo sería incapazzz’ (risas)”, dijo el cancerbero barranquillero, de 30 años, que, por lo menos públicamente, descartó cualquier tipo de apuesta con Viera.

“Estoy metido en mi cuento y no he pensado en apuesta. Aún no he hablado con nadie. Hay que asumir esto con seriedad, porque tanto Alianza como Junior se juegan tres puntos importantes en esta fecha”, aseguró.

¿Cómo formará Junior?. El equipo dirigido por Juan Cruz Real tendrá para este juego las bajas por lesión de Homer Martínez —ausente en las últimas dos jornadas—, Fabián Ángel —que no pudo terminar el juego pasado ante Millonarios por una fuerte entrada de Andrés Murillo— y Fernando Uribe.